الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

مد فترة التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل وزارة القوى العاملة ومديرياتها لشهر

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، عن مد فترة التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة ومديرياتها، وذلك لشغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح أن تفاصيل إعلان هذه الوظائف منشور على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ويمكن الدخول عليها لمعرفة كافة تفاصيل وشروط ومستندات التقديم هنا 

وقال جبران: إن هذا الإعلان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعيين الكفاءات، والقيادات التي علي قدر من الأمانة والكفاءة والمهارة، لرفع قدرات أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الاختبارات سوف تكون على قدر من الشفافية والمصداقية لإتاحة الفرصة أمام جميع  الكفاءات.

مواعيد التقديم للوظائف 

وقالت نورا حافظ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية: إن فترة التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 14-5-2025، ولمدة شهر، بتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية (حى الوزارات)، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، ولن تقبل الطلبات التي تصل، قبل النشر، أو بالبريد، أو بعد الميعاد المحدد.

مد فترة التقديم

وأوضحت أن مد فترة التقديم لمدة شهر، لاستكمال الاعلان السابق رقم 1 لسنة 2025، يأتي في إطار الشفافية ولمزيد من الفرص للمتقدمين.

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