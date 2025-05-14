كوريا ومصر تعززان تعاونهما في سلاسل التوريد الصناعية

نظمت اليوم سفارة جمهورية كوريا في مصر، بالتعاون مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا)، ندوة شراكة التصنيع الكورية المصرية 2025، بفندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا.

وبحثت الندوة ترسيخ أسس التعاون بين الشركات الكورية والجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع الصناعات التحويلية في مصر، بهدف تعزيز النمو المشترك في بيئة التصنيع في كلا البلدين.

وضمت قائمة المشاركين المصريين ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، وشركات رائدة مثل السويدي، وجي بي أوتو، والعربي، ومالتي كير فارما، ومن الجانب الكوري، انضم أكثر من 60 ممثلًا من مختلف الشركات إلى الندوة، حضوريًا وعبر الإنترنت.

وأكد السفير كيم يونج هيون أهمية هذا العام، الذي يصادف الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر.. وأشار إلى أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، طور البلدان علاقات اقتصادية قوية في التجارة والاستثمار ومشاريع البنية التحتية، حيث يلعب التصنيع دورًا محوريًا في الشراكة الثنائية.



وقال السفير كيم: إن الجمع بين إمكانات مصر كمركز تصنيع إقليمي والقدرة التنافسية التكنولوجية والصناعية لكوريا يمكن أن يؤدي إلى نموذج تعاون مفيد للطرفين.

كما أشار إلى أن الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر تساهم بنشاط في النظام البيئي الصناعي المحلي من خلال التعاون مع الشركات المصرية، علاوة على ذلك، تبني الشركات المصرية الكبرى نماذج شراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية، مما يؤدي إلى نتائج ملموسة في التعاون الصناعي.



وأعرب عن أمله في أن تؤدي الندوة، التي ركزت على قطاعات واعدة مثل صناعات السيارات والإلكترونيات ومعدات الطاقة والرعاية الصحية والدفاع، إلى توسيع نطاق المنافع المتبادلة والنمو المستدام في قطاعات التصنيع في كلا البلدين.



ومتابعة للندوة، ستنظم وكالة كوترا فعالية لتوفيق الأعمال عبر الإنترنت لمدة أسبوعين من 15 إلى 29 مايو، مما يتيح إجراء مشاورات فردية بين الشركات الكورية والمصرية لاستكشاف فرص ملموسة للتعاون في مجال التصنيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.