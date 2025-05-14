الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في الشروق

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الشروق، بحبس عاطلين بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك" وتنفيذ 4 عمليات في مدينة الشروق، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة الدراجات النارية فى الشروق 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق يفيد بضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك".


وأقر المتهمان بإرتكابهما 4 وقائع سرقة، وأرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

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