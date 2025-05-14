حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في الشروق

أمرت نيابة الشروق، بحبس عاطلين بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك" وتنفيذ 4 عمليات في مدينة الشروق، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة الدراجات النارية فى الشروق

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق يفيد بضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك".



وأقر المتهمان بإرتكابهما 4 وقائع سرقة، وأرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.