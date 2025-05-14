الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

حجز عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الخامس

حجز متهم
حجز متهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

سرقة مشغولات ذهبية بالتجمع الخامس 

 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بدائرة القسم.


وبإرشاد المتهم، تم ضبط المسروقات المستولى عليها، لدى عميله "سيئ النية" مالك محل للمشغولات الذهبية كائن بمحافظة الجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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التجمع الخامس القاهرة الجديدة النيابة العامة بمنطقة التجمع الخامس بمنطقة التجمع سرقة مشغولات ذهبية بالتجمع الخامس قسم شرطة التجمع الخامس مديرية أمن القاهرة محافظة الجيزة

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