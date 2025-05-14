سها النقاش رئيسًا لقناة النيل الثقافية

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بتكليف الإعلامية سها النقاش برئاسة قناة النيل الثقافية.

معلومات عن سها النقاش

ولدت سها النقاش في باريس عام ١٩٦٩، وتخرجت في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام ١٩٩١، ثم التحقت بالتليفزيون المصري عقب تخرجها، حيث شغلت مواقع متعددة في قنوات النيل للأخبار والنيل الدولية والنيل الثقافية، كما عملت خارج ماسبيرو في قناة أون تي في ومؤسسة طومسون رويترز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.