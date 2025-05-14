الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

سها النقاش رئيسًا لقناة النيل الثقافية

المسلماني وسها النقاش.فيتو
المسلماني وسها النقاش.فيتو

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بتكليف الإعلامية سها النقاش برئاسة قناة النيل الثقافية.

معلومات عن سها النقاش

ولدت سها النقاش في باريس عام ١٩٦٩، وتخرجت في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام ١٩٩١، ثم التحقت بالتليفزيون المصري عقب تخرجها، حيث شغلت مواقع متعددة في قنوات النيل للأخبار والنيل الدولية والنيل الثقافية، كما عملت خارج ماسبيرو في قناة أون تي في ومؤسسة طومسون رويترز.

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النيل الثقافية رئيس قناة النيل الثقافية أحمد المسلماني أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام النيل للاخبار قنوات النيل ماسبيرو

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