الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

إخلاء سبيل عامل وزوجته اتهمتهما سيدة كيدا بضرب أمها في الساحل

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة الساحل بإخلاء سبيل عامل وزوجته اتهمتهما شقيقة الأول كذبا بالتعدي علي والدتها بسبب خلافات حول الميراث والمعاش 

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة من سيدة تدّعي تعرض والدتها المسنة للتعدي بالضرب من قِبل شقيقها وزوجته داخل دائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة

حقيقة فيديو تعدي نجل وزوجته على والدتهما المسنة بالساحل

وبعد الفحص والتحري، تبين أن السيدة المسنة الظاهرة في الفيديو لا تحمل أي إصابات ظاهرة، كما تم تحديد المشكو في حقهما وهما نجلها وزوجته، المقيمان معها في نفس محل الإقامة بدائرة القسم


وبسؤال نجل السيدة، أقر بأن والدته تُقيم معه وتعاني من أمراض الشيخوخة والزهايمر، وأن شقيقته هي من قامت بتصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل، مدعية كذبًا قيامه وزوجته بالتعدي على والدته، وذلك بسبب خلافات أسرية تتعلق بالميراث ومعاش والدتهما.

وباستدعاء الشقيقة، أقرت صراحة بأنها اختلقت الواقعة بالكامل، وأن الاتهامات التي وجهتها لشقيقها وزوجته عارية تمامًا من الصحة، وجاءت بدافع الخلافات العائلية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما أسفرت عنه التحريات

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