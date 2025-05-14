إصابة طالب بطعنة نافذة خلال مشاجرة أمام مدرسة بالمنيا

أصيب طالب بطعنة نافذه خلال مشاجرة مع عدد من الطلاب أمام إحدى مدارس ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب تطورت إلى استخدام أسلحة بيضاء أمام مدرسة في مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

مشاجرة بين عدد طلاب بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة محمد. أ.م"، 18 سنة، طالب، ومقيم بقرية كفر خزام بمركز دير مواس، بطعنة نافذة بالجانب الأيمن، خلال مشادة كلامية بين عدد من الطلاب تطورت إلى استخدام أسلحة بيضاء.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا على طالبين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وتم نقل المصاب إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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