الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة طالب بطعنة نافذة خلال مشاجرة أمام مدرسة بالمنيا

إصابة طالب بطعنة
إصابة طالب بطعنة نافذه خلال مشاجرة بين عدد من الطلاب

أصيب طالب بطعنة نافذه خلال مشاجرة مع عدد من الطلاب أمام إحدى مدارس ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب تطورت إلى استخدام أسلحة بيضاء أمام مدرسة في مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

مشاجرة بين عدد طلاب بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة محمد. أ.م"، 18 سنة، طالب، ومقيم بقرية كفر خزام بمركز دير مواس، بطعنة نافذة بالجانب الأيمن، خلال مشادة كلامية بين عدد من الطلاب تطورت إلى استخدام أسلحة بيضاء.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا على طالبين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وتم نقل المصاب إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث المنيا المنيا الحوادث حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

فرص عمل مغرية بالسعودية براتب 175 ألف جنيه، اعرف التخصصات والشروط

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية