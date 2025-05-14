«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة أدب الأطفال 2025

كشفت الدكتورة رشيدة الشافعي – مقررة لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين في مسابقة لجنة فنون الطفل لاكتشاف المواهب في أدب الأطفال (فرع قصة الطفل) لعام 2025، التي نظمتها لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة.

الفائزين فى مسابقة أدب الأطفال 2025

وأُطلقت هذه المسابقة ضمن مجموعة من المبادرات الثقافية التي ينظمها المجلس، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة التي تهدف إلى دعم وتشجيع الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والأدبية.

نتائج المسابقة جاءت كالتالي:

1. الجائزة الأولى (7,000 جنيه):

أحمد جمال صادق جابر عن قصة «بابا والأربعون مصباحًا».

2. الجائزة الثانية (5,000 جنيه):

محمد عبد الجواد سيف مبارك عن قصة «ليتني كنت أسدًا».

3. الجائزة الثالثة (3,000 جنيه):

دميانة وجيه حلمي حماية حنا عن قصة «زوجا وبوتا».

وسوف ينشر المركز القومي لثقافة الطفل الأعمال الفائزة دعمًا للأصوات الواعدة في أدب الطفل.



أعضاء لجنة التحكيم

وضمت لجنة التحكيم نخبة من المتخصصين في مجال أدب الطفل وهم؛ إيمان بهي الدين عبد النعيم، أحمد عبد العليم أحمد، أحمد قرني محمد شحاتة، أحمد محمد طوسون، وعبده محمد زكي الزراع.

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