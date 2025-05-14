إصابة طفل سقطت عليه أسطوانة بوتاجاز في قنا

أصيب تلميذ حالته خطرة، اليوم الأربعاء، إثر سقوط أسطوانة بوتاجاز عليه من الطابق الثاني على رأسه، حيث ألقتها زوجة عمه بالخطأ لسيارة الأنابيب لكنها أصابت المجني عليه في قرية كوم جابر مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بإصابة تلميذ سقطت على رأسه أسطوانة بوتاجاز في قرية كوم جابر التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ي.ر، يبلغ من العمر 12 عامًا، إثر سقوط أسطوانة بوتاجاز على رأسه من الطابق الثاني.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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