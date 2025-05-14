إعلان أسماء الفائزين في مسابقة لجنة الشعر لعام 2025

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن أسماء الفائزين في مسابقة لجنة الشعر لعام 2025، التي تحمل اسم الشاعر الكبير الراحل محمد إبراهيم أبو سنة، والتي نظمتها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

أسماء الفائزين في مسابقة لجنة الشعر لعام 2025

وقد شملت المسابقة ثلاثة فروع:

ديوان شعر الفصحى – ديوان شعر العامية – المقال النقدي في الشعر، وجاءت النتائج كالتالي:

أولًا: فرع ديوان شعر الفصحى

الجائزة الأولى (10,000 جنيه): الشاعر محمد توفيق محمد لبن، عن ديوانه «لكن ركامًا عرقل خطوي».

الجائزة الثانية (7,000 جنيه): الشاعر محمود أحمد عبد الله عبد الحميد، عن ديوانه «لعابر دق قلبي».

الجائزة الثالثة: حُجبت.

ثانيًا: فرع ديوان شعر العامية

الجائزة الأولى (10,000 جنيه): الشاعر ناصر عبد السلام علي محمد، عن ديوانه «السهل الممنوع».

الجائزة الثانية (7,000 جنيه): الشاعر محمد خالد أحمد إبراهيم الشرقاوي، عن ديوانه «كشف حساب».

الجائزة الثالثة (5,000 جنيه): الشاعرة إسراء عبد الناصر السيد المرشدي، عن ديوانها «نزف الدم».

ثالثًا: فرع المقال النقدي في الشعر

الجائزة الأولى (10,000 جنيه): الناقدة ولاء محمد محمود الشامي، عن مقالها «الاندماج مع الوجود: مقاربة إيكولوجية لديوان "رماد الأسئلة الخضراء" لمحمد إبراهيم أبو سنة».

الجائزة الثانية: حُجبت.

الجائزة الثالثة: حُجبت.

وقد ضمّت لجنة التحكيم كل من، الدكتور أحمد يوسف علي يوسف، الدكتور أحمد عنتر مصطفى، إيهاب عبد العزيز عبد المجيد، الدكتورة شيرين أحمد علي العدوي،الدكتورة رشا محمد محمود الفوال، وعماد أحمد غزالي قرواش.



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