وزارة العمل: استمرار حزمة برامج تدريبية لتنمية قدرات العاملين

تواصل وزارة العمل تنفيذ حزمة البرامج التدريبية المتخصصة للأسبوع الثاني خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2025، من خلال الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

يأتي استمرارًا لخطة تنمية قدرات العاملين بوزارة العمل، وتحت رعاية وتوجيهات الوزير محمد جبران، بالارتقاء بجودة وكفاءة الأداء داخل ديوان عام الوزارة ومديرياتها.

خطة التدريب لعام 2024/2025

وأوضحت غادة إبراهيم مدير عام إدارة تنمية المواهب أن البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة التدريب لعام 2024/2025، وتركز هذا الأسبوع على تنمية المهارات الإدارية والمهنية للعاملين، من خلال عدة برامج: إعداد وكتابة التقارير، وتأهيل القيادات الإدارية،برنامج العروض التقديمية المتقدمة (Advanced PowerPoint)



وأضافت أنه تم تنفيذ البرامج بالتعاون مع نخبة من المدربين المعتمدين، وبإشراف ومتابعة دقيقة من فريق عمل الإدارة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الاستفادة وتطبيق أفضل الممارسات في بيئة العمل.

منظومة العمل داخل وزارة العمل

وتجدد وزارة العمل التزامها بالاستثمار المستمر في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء وتعزيز كفاءة منظومة العمل داخل الوزارة ومديرياتها.

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