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أخبار مصر

وزير العمل: توفير فرص عمل للمصريين في الأردن

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء عن توفير عدد من  فرص العمل لعمالة مصرية بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات  متنوعة ( إنشاءات – تربية الدواجن – صناعة الزجاج)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و350  دينار أردني كل شهر.

فرص عمل جديدة 

وأوضح الوزير أن هذه الفرص على المهن الآتية: (عمال بناء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء كافة، وعامل تربية دواجن، وعمال بمصنع زجاج)  وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل، أنه من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020، حتى31-5-2021، وأن يكون خاليا من فيروس سي.

خطوات التقديم للوظائف 

وقالت: إن التقديم من اليوم الأربعاء ولمدة 5 أيام، والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي هنا 

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