طفرة في خدمات القلب بمستشفى قنا العام، 16 قسطرة ناجحة خلال 48 ساعة

نجح الفريق الطبي بمستشفى قنا العام في إجراء 16 حالة قسطرة قلبية خلال 48 ساعة فقط، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.

أكد الدكتور محمد الديب أن هذا الإنجاز يعكس الطفرة الكبيرة في خدمات القلب داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن الكوادر الطبية والتمريضية تبذل جهودًا جبارة لتقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة.

وأضاف الديب: “نعمل على تعزيز قدرات وحدة القسطرة القلبية من خلال دعمها بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتوفير تدريب مستمر للفريق الطبي، بما يواكب المعايير الطبية الحديثة”.

تم تنفيذ الحالات تحت إشراف مباشر من دكتور أحمد الزقيم (رئيس قسم القلب)، دكتور أحمد عبد الباقي (رئيس وحدة القسطرة)، دكتور مخلص صبحي (نائب رئيس وحدة القسطرة).

الاطباء المشاركين في العمليات بقنا العام

وشارك في تنفيذ الإجراءات نخبة من أطباء القلب وهم دكتور محمد عبد الماجد الأحمر، دكتور محمد يس، دكتور أحمد عبد الراضي، دكتور وائل فوزي، دكتور وائل رأفت، دكتور وليد صلاح الدين، دكتور تامر إبراهيم، دكتور كيرلس جمال، دكتور لمياء فتحي، دكتور محمود سند (مساعد أخصائي القلب).

الفريق الإداري والتمريضي مصطفى الدسوقي (مشرف وحدة القسطرة القلبية)، شيماء عنتر، رقية محمد، منى سعد، ولاء محمد العربي، بمعاونة فريق الأشعة أحمد الحايس، إبراهيم عوض الله.

كما كان لفريق التمريض بقسم العناية القلبية دور محوري في دعم الحالات والتعامل معها بأعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز خدمات القلب بمحافظة قنا، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

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