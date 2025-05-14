فرص عمل مغرية بالسعودية براتب 175 ألف جنيه، اعرف التخصصات والشروط

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء عن فتح باب التقديم على وظيفة لعدد 2 أطباء، للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وزارة العمل، فيتو

وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الفرص الجديدة تشمل طبيب استشاري جهاز هضمي، وطبيب استشاري مخ واعصاب، وأن الراتب الأساسي،يصل إلى 13 ألف و145 ريالا سعوديا، شهريا، بالاضافة إلى حوافز إضافية، منها 400 ريال بدل انتقال.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة: إن من الشروط ألا يزيد السن على 55 سنة، وخبرة يشترط أن يكون استشاري، وأن السكن والتأمين الصحي متوفر حسب سياسة المستشفى.

وجاء في البيان أن التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 14 -5-2025، ولمدة يومين، على أن ترسل السيرة الذاتية نسخة pdf على البريد الالكتروني هنا

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