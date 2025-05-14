الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

حبس تاجر مخدرات في قنا 6 سنوات وغرامة مالية

فيتو
فيتو

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مهاب عبد الحميد محمود، وعضوية المستشارين أبوبكر ياسين بكر، وأحمد عبد الرحيم هريدي، بالسجن المشدد على تاجر مخدرات 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة حيازة كميات من الحشيش المخدر في بندر قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

ترجع بداية الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي 2024، عندما وجهت جهات التحقيق تهمة تجارة المخدرات إلى محمد.ص، من منطقة الحميدات بندر قنا، لحوزته كميات من الحشيش المخدر وسلاح أبيض قبل توزيعها على عملائه في دائرة بندر قنا.

تم القبض على المتهم وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بحبس المتهم بالسجن المشدد 6 أعوام وغرامة مالية 100 ألف جنيه بتهمة حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار في القضية رقم 5149 لسنة 2024 كلي قنا.

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