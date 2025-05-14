تداول 10 آلاف طن بضائع و606 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و606 شاحنة و117 سيارة.

موانئ البحر الأحمر

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 353 شاحنة و110 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 253 شاحنة و7 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ALCUDIA EXPRESS. فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي عمان، القاهرة وPELAGOS EXPRESS.

كما تم تداول 4000 طن بضائع، 290 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وايلة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1775 راكب.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.