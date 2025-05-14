الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

تداول 10 آلاف طن بضائع و606 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و606 شاحنة و117 سيارة.

موانئ البحر الأحمر 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 353 شاحنة و110 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 253 شاحنة و7 سيارة. 
  يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ALCUDIA EXPRESS. فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي  عمان، القاهرة وPELAGOS EXPRESS. 

كما تم تداول 4000 طن بضائع، 290 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وايلة  . 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1775 راكب.
 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الوارد حركة الواردات

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