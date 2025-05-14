بعد حكم تأييد الإعدام، تفاصيل مقتل جزار على يد تاجر مواشي في الجيزة

أيدت محكمة النقض مؤخرًا حكم الإعدام شنقًا الصادر ضد تاجر المواشي محمد بدر، المتهم بقتل الجزار حسين سيد عبد الواحد في الجيزة، بعدما رفضت الطعن المقدم من الدفاع.

ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي شملت محاكمة مكثفة، أكدت في النهاية إصرار القضاء على تطبيق أقصى العقوبات في جريمة وصفها القانون بأنها "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد".

خلفية القضية: من خلاف مالي إلى جريمة قتل

تعود وقائع القضية إلى الخامس من أغسطس 2021، حين وقع خلاف بين محمد بدر، تاجر المواشي، والجزار حسين سيد عبد الواحد، حول مبلغ مالي مستحق لم يتم دفعه. هذا الخلاف البسيط الذي كان من المفترض أن يتم حله عبر الحوار أو الوساطة، تحوّل إلى جريمة قتل شنيعة أودت بحياة الضحية بطريقة عنيفة ومخطط لها بعناية.

بحسب التحقيقات، فقد كان المتهم قد خطط مسبقًا لقتل المجني عليه. حيث أعد سلاحًا أبيضًا، واستدرج الجزار إلى مكان خالٍ من المارة بحجة تسليمه المبلغ المالي المستحق، ليقوم على الفور بطعنه عدة طعنات قاتلة، استقرت في أماكن حيوية بجسده، مما أدى إلى وفاته في مكان الحادث.

اتهامات النيابة العامة: القتل مع سبق الإصرار

اتهمت النيابة العامة محمد بدر بقتل المجني عليه "عمدًا مع سبق الإصرار والترصد"، مؤكدة أن المتهم قد خطط للجريمة بشكل مسبق، وأعد لتنفيذها بدقة. وأوضحت النيابة في بيانها أن المتهم استدرج الجزار إلى المكان المعزول، حيث أقدم على طعنه بسلاح أبيض في أماكن قاتلة من جسده، متسببًا في وفاته إثر الإصابات البالغة التي أظهرها تقرير الطب الشرعي.

محكمة الجنايات تقضي بالإعدام

في بداية المحاكمة، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالإجماع بإعدام محمد بدر شنقًا، إثر إدانته بقتل الجزار عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والاعترافات التي قدمها المتهم في التحقيقات، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الطعنات كانت قاتلة وأدت إلى الوفاة.

الطعن أمام محكمة النقض: هل هناك فرصة للطعن؟

بعد صدور حكم الإعدام، تقدم محامو المتهم بطعن أمام محكمة النقض، حيث طلبوا إعادة النظر في الحكم الصادر ضده. ولكن محكمة النقض، في قرارها النهائي، رفضت الطعن وأيدت حكم الإعدام، ليصبح هذا الحكم نهائيًّا وباتًّا.

بمعنى أن الحكم الذي أصدرته محكمة النقض أصبح مُلزمًا، ولا يمكن الطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، وبذلك ينتظر المتهم محمد بدر مصيره الأخير الذي سطرته محكمة النقض، وهو الإعدام شنقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.