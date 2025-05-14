تخليدا لذكرى داليدا، أسعار حفل «بنت شبرا» تبدأ من 2500 جنيه

تحيي المطربتان ميرڤا قاضي وهيدي موسى، حفلا جديدا يحمل اسم "بنت شبرا" تخليدا وإحياءً لذكرى النجمة العالمية داليدا يومي 30 و31 مايو الجاري على مسرح المسرح بمدينة الإنتاج الإعلامي، بقيادة المايسترو ناير ناجي.

حفل بنت شبرا.. داليدا

تبدأ أسعار تذاكر الحفل المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري من 2500 جنيه.

تشمل تذاكر الحفل 5 فئات سعرية هي:

2500

3000

5000

6000

7000 جنيها

ذكرى ميلاد داليدا

النجمة العالمية يولاندا جيجليوتي الشهيرة بـ (داليدا) من أبرز الأصوات النسائية التي شهدتها مسارح العالم، وتركت إرثا فنيا وبصمات إستثنائية شهد على نجاحها الجميع.

تنوعت محطات حياة داليدا فى جميع الإتجاهات وجسدت المعنى الحرفي لكلمة فنانة من الشرق لـ الغرب، منذ ولادتها في حي الخمراوية بمنطقة شبرا مصر، وصولًا إلى محطة فرنسا وإنجلترا وهولندا وألمانيا وهبوطًا إلى المحطة الأخيرة (الانتحار).

المحطة الأولى: داليدا شبرا مصر



ولدت يولاندا جيجليوتي الشهيرة بـ داليدا في 17 يناير 1933م في حي شبرا مصر وبالتحديد فى مكان يُسمي الخمراوية بالقاهرة لأبوين مهاجرين من جزيرة كالابريا في جنوب إيطاليا، وعاشت الطفلة يولندا بدايات صعبة بحي شبرا بسبب عصبية والدها وتزمته ووالدتها المحافظة وقد فرضا عليها رقابة صارمة في فترة المراهقة، بعد وفاة والدها الذي كان يعمل عازفا للكمان عملت سكرتيرة على الآلة الكاتبة بشركة أدوية لتساعد والدتها التي عملت الخياطة وسط ظروف مادية طاحنة.



واستمر الحال أشهر طويلة إلى أن عرفت داليدا متنفس جديد ولأول مرة شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر وفازت بها عام 1951، واحتفى بها الكثيرون نظرًا لظهور وجه أنثوي جديد ومميز وكان للمنتجين الفنيين إحتفاء خاص بها واختطفوها للوسط الفني وظهرت بعد ذلك في عدة أفلام في أدوار بسيطة منها منها "ارحم دموعي" و"الظلم حرام" و"سيجارة وكأس" وكان آخر فيلم ظهرت فيه قبل هجرتها إلى فرنسا عام 1954.



داليدا ومحطة العالمية



فى بداية ظهورها بفرنسا فشلت داليدا في الحصول على فرصة في التمثيل جيدة ففكرت في العودة إلى مصر على الفور، ولكنها التقت برجل يدعى" رولند برجر "أقنعها بالتحول للغناء فقام بتدريبها وبدأت تغني على المسارح وبدأت حياتها تتغير كليًا.







وكانت أغنية" بامبينو" عام 1965 هي بدايتها مع الشهرة العالمية فقد احتلت هذه الأغنية الصدارة لأسابيع عديدة، وقدمت داليدا في حياتها الفنية نحو 700 أغنية بتسع لغات هي العربية والعبرية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والهولندية والتركية، ومن أبرز أغانيها ولعلها الأشهر باللغة العربية أغنية "حلوة يا بلدي"، "أحسن ناس" و"سلمي يا سلامة".

داليدا، فيتو

داليدا ومحطة الحب

لم يكن حظ داليدا في الحب جيدا بل كان سببا في البؤس والوحدة والاكتئاب، حيث تزوجت" داليدا " من لوسين موريس ثم طلقها بعد عدة أشهر وحاول طليقها الانتحار بعد ذلك بعدة سنوات لرفضها العودة إليه.





وارتبطت داليدا بعد ذلك بقصة حب عنيفة بالرسام جان سوبيسكي الذي انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه عام 1961، وفي عام 1967 ارتبطت بشاب إيطالي يصغرها في السن يدعى لويجي تنكو وكان مغنيا ولدى فشله في الفوز بجائزة في أحد المهرجانات انتحر بالرصاص فحاولت هي الأخرى الانتحار وفشلت.





وعقب ذلك أحبت شابا آخر يدعى لوسيو ولقي هو الآخر حتفه منتحرا وكان يصغرها بـ 12 عاما، وفي السبعينيات عاشت قصة حب قوية مع مغن شاب يدعى مايك برانت، لكنه انتحر أيضا عام 1975، وكانت علاقة زواجها الأخير أسفرت عن حملها ثم إجهاضها مما أدى لإصابتها بالعقم وضاعف ذلك من شعورها بالاكتئاب.



سر وصول داليدا للمحطة الأخيرة (الانتحار)

وحاولت "داليدا" الانتحار مرات عديدة ولكنها كانت تفشل دائما، إلا أنه في 3 مايو عام 1987 نجحت محاولتها في الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأقراص المنومة، تاركة وراءها إرثا فنيا وإنسانيا فريدا ورسالة تقول: “الحياة صارت لا تحتمل، سامحوني”.





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