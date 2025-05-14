الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس حار على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأربعاء 14-5-2025

حالة الطقس غدا الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  19  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  18 و درجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  31

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 25  ودرجة الحرارة العظمى 41
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأربعاء درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

طقس اليوم الأربعاء، القاهرة تسجل 31 درجة مئوية

استمرار الرياح والأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة والمحافظات

حالة الطقس غدا الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة

الأكثر قراءة

زلزال جديد بقوة 4,2 يضرب شمال مرسى مطروح والبحوث الفلكية تكشف التفاصيل

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

الهلال الأحمر المصري يفعل خطة الطوارئ بالمدن الساحلية بعد زلزال كريت ويحذر المواطنين

جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا يعلن بدء عملية عسكرية في طرابلس

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14 مايو 2025

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، ارتفاع معظم الأصناف وانخفاض الليمون

زلزال مصر، محافظة الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لرصد أي تداعيات محتملة للهزة الأرضية

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية