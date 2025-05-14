قطعوا عليه الطريق، إصابة شاب بطلق ناري في قنا على يد مجهولين

أصيب شاب بطلق ناري، على يد مجهولين حاولوا سرقة دراجته البخارية بالإكراه وعندما تصدى لهم أطلقوا عليه الأعيرة النارية، داخل مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في قرية رفاعة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة شاب وحالته خطرة في الثلاثينيات من عمره من مركز أبوتشت، وخلال عودته لمنزله قطع عليه اللصوص الطريق وحاولوا سرقة دراجته البخارية "موتوسيكل" التي يستقلها بالإكراه فتصدى لهم فأصابوه بطلقات نارية وفروا هاربين في قرية رفاعة مركز فرشوط.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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