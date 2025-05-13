مدرسة محمود بكري بقنا خامس الجمهورية في مسابقة مناهضة التدخين والمخدرات

أعلنت وزارة التربية والتعليم فوز الطالبتين هاجر محمد فاروق وملك أحمد عكاشة المقيدتين بمدرسة محمود بكري الإعدادية، التابعة لإدارة قنا التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية، في مسابقة جماعة مناهضة التدخين والمخدرات النموذجية، والتي ترعاها الدكتورة إيمان حسن الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، وأمين الدسوقي مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

نشر الوعي الصحي وتعزز ثقافة الحفاظ على الصحة العامة



رشح الدكتور سيد مرزوق موجه عام التربية الاجتماعية الطالبتين هاجر وملك لتمثيل المديرية بالمسابقة عقب فوزهما في المنافسات التي أجراهاه التوجيه العام على مستوى المديرية بتوجيهات هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وإشراف سومية عبد الفتاح مدير عام الأنشطة التربوية ، والتي تنشر الوعي الصحي وتعزز ثقافة الحفاظ على الصحة العامة وتجنب كل ما قد يسلب الصحة والعقل والمال.



هنأ مدير تعليم قنا هاجر وملك وأسرة التربية الإجتماعية بالمدرسة والإدارة والمديرية لدعمهم وتحفيزهم الطلاب على المشاركة في تلك المسابقة ومثيلاتها والاجتهاد للتميز وحصد مركز جمهوري فيها، منوهًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعين على تحقيق الوظيفة الاجتماعية والتربوية للمدرسة وتسهم في تنمية وصقل خبرات الطلاب وتدريبهم اثناء ممارستهم الانشطة المتنوعة على العادات والسلوك الاجتماعي القويم الذي يتطلبه المجتمع الذي يعيشون فيه والذي يجعل منهم مواطنين صالحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.