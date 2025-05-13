محافظ قنا يبحث الفرص الاستثمارية بقنا ونجع حمادي

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي للفرص الاستثمارية المتاحة بمركزي قنا ونجع حمادي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز المناخ الاستثماري واستغلال الأصول غير المستغلة.

شهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد أبو المجد، مدير الشؤون القانونية، وحمدي حسين، مدير الشؤون المالية، إلى جانب أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وحسين زمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وأشرف عبد العظيم الصادق، رئيس منطقة الضرائب العقارية بالمحافظة.

في مستهل الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق العاجل بين إداراتي "التوريدات" و"الاستثمار" والوحدات المحلية بقنا ونجع حمادي، للإسراع في إعداد كروت الوصف الخاصة بقطع الأراضي المقترحة للاستثمار، مع إعداد دراسة جدوى متكاملة تضمن أفضل استغلال ممكن لتلك الأراضي، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للمحافظة.

المشروعات الاستثمارية فى قنا

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع، عددًا من المشروعات الاستثمارية المقترحة، من بينها تخصيص قطعتي أرض لإقامة مدرستين خاصتين بهدف دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم في مختلف المراحل الدراسية، كما استعرض الاجتماع مقترح إقامة فندق سياحي بمدينة نجع حمادي، وإنشاء مدينة ترفيهية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة تموين سيارات، وأخرى لإقامة نشاط تجاري إداري.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بأهمية الاستغلال الأمثل لكافة الأصول غير المستغلة، والعمل على تعظيم الاستفادة منها، لما لذلك من أثر مباشر في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة، مشيرًا إلى ما تتمتع به قنا من مقومات استثمارية واعدة تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين.

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