الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة، ويسود  طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية حار على  الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأربعاء 14-5-2025

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-5- 2025 بمحافظة البحيرة


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل فى أول الليل، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 19  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  18 و درجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  31

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 25  ودرجة الحرارة العظمى 41
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة غدا الأربعاء درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة

الأرصاد تحذر مرضى الحساسية بهذه المناطق: رياح وأتربة ورمال

الأرصاد: غطاء سحابي على شمال البلاد ورياح مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة

طقس الثلاثاء "مش بديع".. رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.. توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى.. وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

هل تسحب الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم؟ البرلمان يرد(فيديو)

هل يتم إغلاق المتحف المصري الكبير 15 يونيو المقبل؟ الحكومة ترد (فيديو)

محمد عواد يعتذر لجماهير الزمالك بعد خطئه في مباراة بيراميدز (فيديو)

رئيس قناة السويس يرد على ترامب بشأن العبور المجاني للسفن الأمريكية

وفق القانون الجديد.. من يحق له إصدار الفتوى الشرعية ؟ (إنفوجراف)

بيراميدز يهزم الزمالك ويواصل مطاردة الأهلي في الصدارة

الأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

وفق القانون الجديد.. من يحق له إصدار الفتوى الشرعية ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكيف بارك الله عليه

تفسير حلم الفلفل الحار في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

ما حكم صلاة الجمعة حال اجتمعت مع العيد في يوم واحد؟، أحمد كريمة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية