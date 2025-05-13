رئيس الأعلى للإعلام يستقبل رئيس الوطنية للصحافة ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ود. رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.



وتم خلال اللقاء مناقشة الخطوات الأخيرة في المشروع المشترك بين المجلس والأكاديمية، والذي يهدف إلى تطوير القدرات المهنية للإعلاميين والصحفيين، كذلك مناقشة تدريب صحفيي المؤسسات القومية على المستوى الدولي.



كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تزويد العاملين في المجال الإعلامي بأحدث الأدوات والمعارف، لدعم قدرتهم على مواكبة التحديات والمتغيرات في المشهد الإعلامي.

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