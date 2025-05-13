الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

جرحى في قصف إسرائيلي جنوب خان يونس قبل مفاوضات الدوحة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أصيب عدد من المدنيين بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة الفخاري الواقعة جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

يأتي هذا القصف في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية زخمًا متجددًا، حيث وصل وفد تفاوضي إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التهدئة والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

ويثير تزامن التصعيد الميداني مع التحركات السياسية تساؤلات حول جدية الالتزام بجهود الوساطة، وسط استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

 

الوفد الإسرائيلي يصل إلى الدوحة لبحث تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوفد الإسرائيلي المفاوض وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، في إطار جولة جديدة من المباحثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف غادر في وقت سابق اليوم، متوجها إلى الدوحة للمشاركة في هذه المحادثات.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث يواصل الجانبان البحث في قضايا إقليمية ودولية تهم الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

نتنياهو يرسل وفد للدوحة 

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمر في وقت سابق بإرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة للتفاوض على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن قطاع غزة.          

وجاء ذلك بعد تفاوض الولايات المتحدة بشكل منفرد مع حركة حماس على إطلاق سراح الأسير المزدوج الجنسية “الأمريكي الإسرائيلي” ما شكل ضربة قاصمة وإحراجا لنتنياهو وأظهر تعنته في وقف الحرب وإتمام صفقة للحفاظ على مصالحه الشخصية ومصالح الائتلاف المتطرف في حكومته. 

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الوفد الإسرائيلي الدوحة خان يونس جنوبي قطاع غزة قصف إسرائيلي

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