الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

استمرار الرياح والأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح  على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر  وذلك على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-5- 2025 بمحافظة البحيرة

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية والصدر بارتداء الكمامات

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا يسود  طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26

 
يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

 

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