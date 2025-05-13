رئيس الوزراء يبدأ اجتماعًا باللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعزيز الصادرات المصرية، ومناقشة الآليات المقترحة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات، والتي تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، وتيسير الإجراءات، وتقديم الحوافز اللازمة.



ويناقش الاجتماع عددًا من المحاور، من بينها تطوير برامج دعم الصادرات، وتفعيل دور المكاتب التجارية بالخارج، وتوسيع قاعدة المنتجات القابلة للتصدير، إلى جانب متابعة تنفيذ التوصيات السابقة للجنة.



ويشارك في الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية، وعدد من رجال الأعمال والخبراء في مجال التجارة الخارجية.

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