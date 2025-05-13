بعد اعتذار الطاهري.. "الوطنية للصحافة" تعلن اختيار إمبابي رئيسًا لتحرير "روز اليوسف"

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، على تعيين الأستاذ أحمد نصر السيد إمبابي رئيسًا لتحرير مجلة روز اليوسف، خلفًا للأستاذ أحمد الطاهري، الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار في منصبه لظروف خاصة.

ويأتي قرار التعيين استكمالًا للمدة المتبقية من الدورة الحالية لرئاسة تحرير المجلة، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى الهيئة.

وأكدت "الوطنية للصحافة" حرصها على دعم الكفاءات الصحفية وضمان استقرار المؤسسات الصحفية القومية، بما يعزز من دورها في تقديم محتوى مهني يعكس تطلعات المجتمع.

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