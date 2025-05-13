الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد اعتذار الطاهري.. "الوطنية للصحافة" تعلن اختيار إمبابي رئيسًا لتحرير "روز اليوسف"

أحمد امبابي
أحمد امبابي

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، على تعيين الأستاذ أحمد نصر السيد إمبابي رئيسًا لتحرير مجلة روز اليوسف، خلفًا للأستاذ أحمد الطاهري، الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار في منصبه لظروف خاصة.

ويأتي قرار التعيين استكمالًا للمدة المتبقية من الدورة الحالية لرئاسة تحرير المجلة، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى الهيئة.

وأكدت "الوطنية للصحافة" حرصها على دعم الكفاءات الصحفية وضمان استقرار المؤسسات الصحفية القومية، بما يعزز من دورها في تقديم محتوى مهني يعكس تطلعات المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

تغييرات بالجملة في تشكيل بيراميدز أمام الزمالك بالدوري

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام والاعتداء على شاب

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

شاهد، حديث جانبي بين بنشرقي وحكم مباراة الأهلي وسيراميكا

الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويواصل صدارة الدوري المصري (صور)

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

لجنة محددات العدالة الاجتماعية: استبعاد غير المستحقين للدعم بشكل تدريجي وعادل

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد إقرار قانون الفتوى.. دار الإفتاء تطلق برنامجا تدريبيا للصحفيين لتعزيز التغطية المهنية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحسد يضر صاحبه وكيف تعرف أنك محسود

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية