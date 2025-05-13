الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

شهد اللقاء حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث تنوعت الطلبات والشكاوى التي تم عرضها، ما بين توفير فرص عمل، والعلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات تتعلق بترخيص أكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين تأتي في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى المحالة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تحسين جودة الخدمات وبناء جسور الثقة مع المواطنين في مقدمة أولوياتها.

وأشار المحافظ إلى أن هذه اللقاءات الأسبوعية تمثل منصة فعالة للاستماع إلى المواطنين عن قرب، والعمل على حل مشكلاتهم، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

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