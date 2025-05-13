أبرز قرارات محافظ الدقهلية أثناء جولة مفاجئة بالمركز التكنولوجي في طلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم المركز التكنولوجي بمدينة طلخا للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها، وأكد على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ مصالح المواطنين، وشدد على ضرورة التيسير عليهم في تلبية مطالبهم وفقا للإجراءات القانونية.

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بالمركز التكنولوجي بطلخا

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة الرد على شكاوي المواطنين بالمركز التكنولوجي، مشيرًا إلى أنه لا يقبل تعطيل أي طلب أو شكوى للناس تحت أي مبرر، والتقى المواطنين بالمركز التكنولوجي واستمع إليهم للتأكد من وجود معوقات أو عقبات أمامهم، مؤكدًا لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

إنهاء النماذج والملفات والطلبات بالمركز التكنولوجي،

وتابع محافظ الدقهلية سير العمل في إنهاء النماذج والملفات والطلبات بالمركز التكنولوجي، مؤكدا على سرعة إنهاء إجراءات تسليم تراخيص البناء لأصحابها دون تعطيل، وأبدى رضائه عن تتظيم المكان وترتيب الملفات، مشددا على استمرار الحفاظ على هذا المستوى اللائق في الاستجابة لمطالب المواطنين والرد على شكواهم.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع مدينة طلخا

وتفقد محافظ الدقهلية، كذلك عدد من شوارع مدينة طلخا، ووجه لرئيس المدينة برفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والسير في الشوارع، كما أكد على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري لشوارع المدينة، والمتابعة المستمرة لعمل شركة النظافة ونوبتجيات العمل، كما أكد على متابعة الالتزام بخطوط سير سيارات السرفيس.

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