القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء النادى البحرى للنيابة الإدارية

استقبلت قيادة القوات البحرية وفدًا من أعضاء النادى البحرى للنيابة الإدارية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال الزيارة كلمة رحب خلالها بالحضور، كما أكد على اعتزازه بتلك الزيارة التى تعكس عمق العلاقات الطيبة التى تربط النادى البحرى للنيابة الإدارية والقوات البحرية، مثمنًا الدور الوطنى الذى يقوم به رجال القضاء لتحقيق العدالة والمشاركة فى تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الدولة.

الاتجاهات الإستراتيجية للدولة

كما تضمنت الزيارة جولة بقيادة القوات البحرية بدأت بعرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية المياه الإقليمية على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أعقب ذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية للتعرف على الإمكانيات والقدرات القتالية المتطورة التى تمتلكها القوات البحرية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

ركائز الأمن القومى المصرى

وفى ختام الزيارة أعرب المستشار سعد النزهى رئيس النادى البحرى للنيابة الإدارية عن اعتزازه وتقديره للجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى، مشيدًا بما شاهده من إمكانيات قتالية للقوات البحرية تجعلها فى أعلى درجات الجاهزية لحماية الحدود البحرية المصرية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

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