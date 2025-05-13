الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

أمن قنا يكشف لغز العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة بها آثار خنق في الرقبة داخل منزلها في إحدى قرى مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

التحريات الاولية  بقنا

وتبين بعد التحريات واستكمال التحقيقات أن الواقعة لا يوجد بها شبهة جنائية، وأن المتوفاة أنهت حياتها شنقًا بحبل داخل منزلها، بسبب رفض زواجها من شاب لوجود خلافات بين أسرتيهما.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، يوم السبت الماضي إخطارًا بالعثور على جثة فتاة تُدعى ع، تبلغ من العمر 20 عامًا، من إحدى قرى مركز دشنا، بها آثار خنق في الرقبة داخل منزلها.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو ومنها نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي وتم ندب الطبيب الشرعي الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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