معهد بحوث الإلكترونيات يشارك بمؤتمر مصر لريادة الأعمال 2025

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تركز على دعم الابتكار وريادة الأعمال، مشددًا على توفير الدعم اللازم لشباب الباحثين، ودعم الشركات الناشئة والابتكارات، وخاصة في المجالات ذات الأولوية لخطة التنمية المستدامة، لافتًا إلى تكثيف العمل لتحويل المبتكرات البحثية إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، ضمن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في مؤتمر مصر لريادة الأعمال

"RiseUp Summit Egypt 2025"

وفي إطار رؤية معهد بحوث الإلكترونيات في دعم الابتكار وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية، شارك المعهد في فعاليات مؤتمر مصر لريادة الأعمال "RiseUp Summit Egypt 2025"، والذي عُقد خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ مايو الجاري، ويُعد أحد أبرز المعارض الاستثمارية ومنصات ريادة الأعمال في الشرق الأوسط.

وأوضحت الدكتورة شيرين محرم، رئيس المعهد، ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، أن مشاركة المعهد في هذا الحدث تُعد فرصة فريدة لعرض الابتكارات والفرص الواعدة في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال، موضحة أن المعهد شارك بمجموعة من المشروعات البحثية التطبيقية التي طوّرها الباحثون والأساتذة بالمعهد، والتي تعكس توجهًا واضحًا نحو ابتكار حلول تكنولوجية محلية الصنع، كان من أبرزها جهاز علاج سوسة النخيل، وبطاريات الليثيوم المحلية، ونظارات الواقع الافتراضي، والمستشعر الحراري للسيارات.

بناء مستقبل تكنولوجي واعد لمصر

كما شهد الملتقى مشاركة عدد من الشركات الناشئة التي يحتضنها المعهد ضمن بيئة الابتكار التي يوفرها، والتي تشمل الدعم الفني واللوجستي والخدمات الاستشارية، وكان من أبرز هذه الشركات: شركة صنعتي، وشركة Invision، وشركة HNDL، وشركة RNKR، وشركة BUS14.

وأشارت رئيس المعهد إلى أهمية هذه المشاركة في تأكيد سياسة المعهد لدعم البحث العلمي وريادة الأعمال لبناء مستقبل تكنولوجي واعد لمصر، وتوفير الدعم لشباب الباحثين ورواد الأعمال، ومساعدتهم في تحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتطبيق في الأسواق المحلية والإقليمية، لافتة إلى أن جناح معهد بحوث الإلكترونيات بالملتقى شهد إقبالًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا من رواد الملتقى والمشاركين.

كما تُعد هذه المشاركة امتدادًا لجهود المعهد المستمرة في مد جسور التعاون مع مجتمع ريادة الأعمال والمستثمرين، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

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