الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معهد بحوث الإلكترونيات يشارك بمؤتمر مصر لريادة الأعمال 2025

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
ads

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تركز على دعم الابتكار وريادة الأعمال، مشددًا على توفير الدعم اللازم لشباب الباحثين، ودعم الشركات الناشئة والابتكارات، وخاصة في المجالات ذات الأولوية لخطة التنمية المستدامة، لافتًا إلى تكثيف العمل لتحويل المبتكرات البحثية إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، ضمن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في مؤتمر مصر لريادة الأعمال
"RiseUp Summit Egypt 2025"

وفي إطار رؤية معهد بحوث الإلكترونيات في دعم الابتكار وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية، شارك المعهد في فعاليات مؤتمر مصر لريادة الأعمال "RiseUp Summit Egypt 2025"، والذي عُقد خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ مايو الجاري، ويُعد أحد أبرز المعارض الاستثمارية ومنصات ريادة الأعمال في الشرق الأوسط.

وأوضحت الدكتورة شيرين محرم، رئيس المعهد، ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، أن مشاركة المعهد في هذا الحدث تُعد فرصة فريدة لعرض الابتكارات والفرص الواعدة في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال، موضحة أن المعهد شارك بمجموعة من المشروعات البحثية التطبيقية التي طوّرها الباحثون والأساتذة بالمعهد، والتي تعكس توجهًا واضحًا نحو ابتكار حلول تكنولوجية محلية الصنع، كان من أبرزها جهاز علاج سوسة النخيل، وبطاريات الليثيوم المحلية، ونظارات الواقع الافتراضي، والمستشعر الحراري للسيارات.

بناء مستقبل تكنولوجي واعد لمصر

كما شهد الملتقى مشاركة عدد من الشركات الناشئة التي يحتضنها المعهد ضمن بيئة الابتكار التي يوفرها، والتي تشمل الدعم الفني واللوجستي والخدمات الاستشارية، وكان من أبرز هذه الشركات: شركة صنعتي، وشركة Invision، وشركة HNDL، وشركة RNKR، وشركة BUS14.

وأشارت رئيس المعهد إلى أهمية هذه المشاركة في تأكيد سياسة المعهد لدعم البحث العلمي وريادة الأعمال لبناء مستقبل تكنولوجي واعد لمصر، وتوفير الدعم لشباب الباحثين ورواد الأعمال، ومساعدتهم في تحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتطبيق في الأسواق المحلية والإقليمية، لافتة إلى أن جناح معهد بحوث الإلكترونيات بالملتقى شهد إقبالًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا من رواد الملتقى والمشاركين.

كما تُعد هذه المشاركة امتدادًا لجهود المعهد المستمرة في مد جسور التعاون مع مجتمع ريادة الأعمال والمستثمرين، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي الابتكار وريادة الأعمال التعليم العالي والبحث العلمي التنمية الاقتصادية الدكتور أيمن عاشور بحوث الالكترونيات معهد بحوث الالكترونيات وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

سيتا العالمية تدشن مركزها الإقليمي الأول بالشرق الأوسط في القاهرة

إطلاق الدورة الخامسة لمسابقات الأسبوع العربي للبرمجة 2025

مصر للطيران للخطوط الجوية توقع بروتوكولات تعاون مع جامعات ومؤسسات وطنية

وزير التعليم العالي: قضية الأمن السيبراني على رأس أولويات الجامعات لتدريب هيئة التدريس والطلاب

جامعة برج العرب التكنولوجية توقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جامعات عربية وإفريقية

تحت شعار "75 عاما من التميز والريادة"، غدًا انطلاق المؤتمر الدولي الـ13 لجامعة عين شمس

وفد منظمة الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لبحث سبل التعاون المشترك

لبيك اللهم لبيك، إقلاع أولى رحلات الحج من الصالة الموسمية بمطار القاهرة، غدا

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

استعداد رئاسي لضيوف من العيار الثقيل، مدبولي يُراجع ترتيبات افتتاح "المتحف الكبير"

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام والاعتداء على شاب

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

بن شرقي يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا

ترحيل الفنان محمد غنيم لنيابة جنوب القاهرة لإتمام إجراءات إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته

بعد أحداث العنف فى ليبيا، قرار عاجل من حسام البدري بشأن تدريب أهلي طرابلس

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية