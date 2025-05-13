الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري الكبير يستضيف للعام الثالث على التوالي النسخة 12 من فعالية RiseUp 2025

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو
ads

استضاف المتحف المصري الكبير، للعام الثالث على التوالي، النسخة الثانية عشرة من فعالية “RiseUp 2025”، والتي عقدت تحت شعار "أروي قصتك"، حيث تعد من أبرز الفعاليات الإقليمية لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

النسخة الثانية عشرة من فعالية “RiseUp 2025” تحت شعار “أروي قصتك”

وجاءت هذه النسخة تحت شعار “أروي قصتك”، لتؤكد على أهمية التعبير عن التجارب الفردية وبناء قصص نجاح ملهمة في عالم ريادة الأعمال. 

وشهدت الفعالية هذا العام حضورًا واسعًا من المبتكرين والمستثمرين وقادة الأعمال، إلى جانب عروض إبداعية للعلامات التجارية المحلية، ومعرض للتوظيف، ومساحات مخصصة للتدريب المهني، بهدف تمكين المهنيين الشباب وتوفير منصة حيوية لعرض أفكارهم وتبادل الخبرات.

التشغيل التجريبي لقاعات المتحف المصري الكبير

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن استضافة المتحف لهذه الفعالية تأتي ضمن خطة التشغيل التجريبي له، وفي إطار رؤية المتحف التي تتجاوز عرض الآثار فهو  صرح فقط  يعكس عظمة الحضارة المصرية من خلال مقتنياته، بل مجمع ثقافي شامل يقدم نموذج حديث لدور المتاحف في تعزيز روح الابتكار ودعم التكنولوجيا وريادة الأعمال ويحتفي بالإبداع المصري في مختلف المجالات.

وأضاف إنه من خلال هذه الفعالية نربط الماضي بالحاضر، ونسعى للاستفادة من عراقة التاريخ المصري لإلهام المستقبل، وتشجيع الأجيال الجديدة على الإبداع والتطور. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير المتحف المصري RiseUp 2025 منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط شمال أفريقيا افريقيا أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

وزير السياحة والآثار يكشف تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

بعد أحداث العنف فى ليبيا، قرار عاجل من حسام البدري بشأن تدريب أهلي طرابلس

ترحيل الفنان محمد غنيم لنيابة جنوب القاهرة لإتمام إجراءات إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

سبب مغادرة حسام عبد المجيد معسكر الزمالك وموقفه من مباراة بيراميدز

بلومبرج: ترامب سيعلن عن صفقة تمنح السعودية وصولا أكبر إلى أشباه الموصلات المتقدمة

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب بتشيلي 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية