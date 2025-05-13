المتحف المصري الكبير يستضيف للعام الثالث على التوالي النسخة 12 من فعالية RiseUp 2025

استضاف المتحف المصري الكبير، للعام الثالث على التوالي، النسخة الثانية عشرة من فعالية “RiseUp 2025”، والتي عقدت تحت شعار "أروي قصتك"، حيث تعد من أبرز الفعاليات الإقليمية لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

النسخة الثانية عشرة من فعالية “RiseUp 2025” تحت شعار “أروي قصتك”

وجاءت هذه النسخة تحت شعار “أروي قصتك”، لتؤكد على أهمية التعبير عن التجارب الفردية وبناء قصص نجاح ملهمة في عالم ريادة الأعمال.



وشهدت الفعالية هذا العام حضورًا واسعًا من المبتكرين والمستثمرين وقادة الأعمال، إلى جانب عروض إبداعية للعلامات التجارية المحلية، ومعرض للتوظيف، ومساحات مخصصة للتدريب المهني، بهدف تمكين المهنيين الشباب وتوفير منصة حيوية لعرض أفكارهم وتبادل الخبرات.

التشغيل التجريبي لقاعات المتحف المصري الكبير

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن استضافة المتحف لهذه الفعالية تأتي ضمن خطة التشغيل التجريبي له، وفي إطار رؤية المتحف التي تتجاوز عرض الآثار فهو صرح فقط يعكس عظمة الحضارة المصرية من خلال مقتنياته، بل مجمع ثقافي شامل يقدم نموذج حديث لدور المتاحف في تعزيز روح الابتكار ودعم التكنولوجيا وريادة الأعمال ويحتفي بالإبداع المصري في مختلف المجالات.

وأضاف إنه من خلال هذه الفعالية نربط الماضي بالحاضر، ونسعى للاستفادة من عراقة التاريخ المصري لإلهام المستقبل، وتشجيع الأجيال الجديدة على الإبداع والتطور.



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