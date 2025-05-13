الثلاثاء 13 مايو 2025
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القوات المسلحة تنظم زيارات لقيادات شبابية إعلامية من مصر وأوروبا لمنشآت عسكرية والعاصمة الإدارية

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية للقيادات الشبابية، فيتو
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تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الوعي لدى القيادات الشبابية الإعلامية المصرية والأوروبية، والتعرف على ما تقوم به الدولة المصرية من تطوير وتعظيم لإمكانياتها في مختلف المجالات، نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارات ميدانية لوفد من القيادات الشبابية الإعلامية المصرية والأوروبية لعدد من المنشآت العسكرية ومعالم العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات الإعلام من مختلف الجامعات بمصر والدول الأوروبية.

نشأة وتطور القوات البحرية 

بدأت الزيارات بجولة داخل قيادة القوات البحرية، استمع خلالها الوفد لعرض تقديمي عن نشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية المياه الإقليمية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أعقبها تفقد عدد من الوحدات البحرية وهنجر بناء السفن.

وتم استعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية، وفي نهاية الجولة تم عقد ندوة تناولت دور الدولة المصرية فى تعزيز السلام الدولى.

كما قام الوفد بزيارة الأكاديمية العسكرية المصرية عقد خلالها ندوة تثقيفية تناولت أبرز المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة.

مركز مصر الثقافى الإسلامى وكاتدرائية ميلاد المسيح

تلا ذلك قيام الوفد بزيارة كل من: مركز مصر الثقافى الإسلامى وكاتدرائية ميلاد المسيح ومجلس النواب باعتبارها من أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي ختام الزيارات، أعرب أعضاء الوفد عن عميق شكرهم للقيادة السياسية والقوات المسلحة على تنظيم تلك الزيارات التى ساهمت فى تكوين صورة إيجابية لديهم عن الإمكانيات والقدرات القتالية التي تمتلكها القوات المسلحة بما يمكنها من الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

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