توقف الدوري الليبي بسبب الأوضاع الأمنية.. حسام البدري: ملتزمون بالبقاء في الفندق.. واللاعبون المصريون بانتظار العودة لمصر

ليبيا، أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميا عن إيقاف منافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي للمحترفين، الخاصة بالمجموعة الغربية الثانية؛ في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة في محيط العاصمة طرابلس.

وقالت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك": تعلن لجنة تنظيم المسابقات عن إيقاف مباريات جميع المسابقات الرياضية التي تشرف عليها اللجنة بالمنطقة الثانية (المنطقة الغربية) إلى حين إشعار آخر.

ويرجع سبب إيقاف النشاط الكروي في منطقة الغرب (طرابلس) إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتوترة في المنطقة عقب الإعلان عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي مساء أمس الإثنين.

وكشفت مصادر قريبة من لجنة المسابقات في الدوري الليبي للمحترفين أن اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة سيعقدان نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا طارئا للنظر في مستقبل منافسات مرحلة التتويج بمنطقة طرابلس لبحث الحلول المتاحة بشأن المسابقة.

حلول لعودة الدوري الليبي

وأضافت المصادر أن هناك مشروعين بخصوص الدوري في ضوء المستجدات الحالية، الأول هو انتظار هدوء الأوضاع واستئناف المباريات انطلاقا من مرحلة الإياب، أما الحل الثاني فهو نقل كل مباريات المجموعة الغربية (طرابلس) إلى ملاعب مدينة بنغازي والمدن المجاورة.

وكشفت تقارير صحفية أن الدوري سيتم إكماله وتحديد موعد استئناف المباريات حسب تطور الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

وفيما أشارت تقارير إلى إمكانية إلغاء المنافسات أو الاقتصار على الترتيب الحالي وخوض نهائي بين المتصدرين الحاليين لتحديد المتوج باللقب، كشفت مصادر رسمية أن منافسات المجموعة الأولى (المنطقة الشرقية)، الخاصة بأندية بنغازي ومدن أخرى شرق البلاد ستستمر بشكل طبيعي.

وتدور منافسات مرحلة التتويج في الدوري الليبي للمحترفين بنظام المجموعتين: الشرقية والغربية، وتضم كل منهما 6 أندية، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائي الكبير الذي سيحسم لقب الدوري.

لاعبون ومدربون مصريون في الدوري الليبي

ويضم الدوري الليبي عددًا من اللاعبين والمدربين المصريين، أبرزهم:

حسام البدري المدير الفني لنادي أهلي طرابلس، ومعه هادي خشبة كمدير رياضي.

محمود عبدالمنعم "كهربا"، الذي يقدم أداءً لافتًا مع فريق الاتحاد الليبي، وكان قد ساهم مؤخرًا في ثلاثية فريقه أمام النهضة.

فيما يلعب أحمد ياسر بنادي التحدي.

ورباعي نادي المجد الليبي: عمرو موسى، علي فتحي، محمد بازوكا، وعمر السعيد.

تصريحات حسام البدري

وقال حسام البدري المدير الفني لفريق طرابلس الليبي: نحن ملتزمون بالبقاء في الفندق وعدم المغادرة، ونحاول في الوقت ذاته العودة إلى مصر لأن الأوضاع الأمنية غير مستقرة في ليبيا.

وكشفت تقارير صحفية ليبية أن البدري ينتظر الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للعودة إلى القاهرة، على أن يناقش مصيره مع إدارة النادي بعد اتضاح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضي.

وأضافت: "طلب البدري العودة إلى مصر في أقرب وقت، خشية تفاقم الأوضاع الأمنية، برفقة جهازه الفني المصري".

وتولى حسام البدري تدريب الأهلي طرابلس مؤخرا، وقاد الفريق إلى صدارة مجموعته في الدورة السداسية بالدوري الليبي.

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