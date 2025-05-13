صاروخان وبورتريهات الإسكندرية لأول مرة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية

افتتحت الدكتورة نيفين غريب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والدكتور: جورج نوبار رئيس مجلس إدارة جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، والباحث والكاتب: عبدالله الصاوي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، يرافقهم عدد كبير من أساتذة وطلاب الكلية، أمس الأثنين، بقاعة العرض الرئيسية بمبنى مظلوم، احتفالية ومعرض: صاروخان.. بورتريهات الإسكندرية، التي تنظمها كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ومشروع "ذاكرة الكاريكاتير"، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالتعاون مع جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة وأسرة صاروخان، برعاية الدكتور: عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور: سعيد علام نائب رئيس الجامعة.



بدأت الاحتفالية بافتتاح وتفقد معرض: صاروخان.. بورتريهات الإسكندرية، والذي ضم مستنسخات عالية الجودة لعدد(90) بورتريه كاريكاتيري لرسام الكاريكاتير الراحل: ألكسندر صاروخان (1898-1977)، تعود لمعرض البورتريه الكاريكاتوري الذي أقامه صاروخان لأول مرة بقاعة (بابازيان) بالإسكندرية في الفترة من 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر عام 1927.

كما ضم المعرض جزءً خاصًا لإصدارات "مشروع ذاكرة الكاريكاتير"، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، وبورتريه كاريكاتيري أصلي بريشة صاروخان لعباس محمود العقاد، ورسم كاريكاتيري أصلي لصاروخان يجمع بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمصري أفندي، وقد قام الباحث والكاتب: عبد الله الصاوي بإهداء هذه الكتب لمكتبة الكلية، وأهدت أسرة صاروخان لمتحف الكلية الرسمين السابق الإشارة إليهما.



مناقشة كتاب: صاروخان.. بورتريهات الإسكندرية

وتلا افتتاح المعرض إقامة ندوة بقاعة (A) بمبنى العمارة، لمناقشة كتاب: صاروخان.. بورتريهات الإسكندرية، بدأت بكلمة الدكتور: محمد عبدالسلام عبدالصادق الأستاذ بقسم التصوير والمنسق العام للاحتفالية، والتي رحب فيها بالضيوف، وأشاد بالتعاون بين الكلية ومؤسسة عبدالله الصاوي وجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة وأسرة صاروخان، وما قدمه صاروخان للصحافة ولفن الكاريكاتير المصري والعربي في القرن العشرين.



وفي كلمتها رحبت الدكتورة: نيفين غريب بالضيوف، وأشادت بمثل هذه الفعاليات الفنية المتميزة، التى تعمل على توثيق الأحداث التاريخية الهامة التي جرت على أرض مدينة الأسكندرية؛ لتؤكد على دور المدينة الرائد فى الحركة الثقافية والفنية الحديثة، معتبرة أن المعرض والندوة لهما أثرًا كبيرًا في تعريف طلبة وطالبات الكلية بالدور الريادى لفنان الكاريكاتير المصري ذو الأصول الأرمنية: ألكسندر صاروخان، وأكدت على ترحيب الكلية بمثل هذه الأنشطة والفعاليات المتميزة، التى تفتح الباب أمام توثيق فن الكاريكاتير بشكل منهجى.



وأوضحت أن متحف الكلية يعتبر واحدًا من أهم المتاحف الفنية الملحقة بالكليات الفنية في مصر، حيث يذخر بالعديد من الأعمال الفنية لجيل الرواد الأجانب الذين تتلمذ على أيديهم الرعيل الأول من الفنانين المصريين. وفي ختام كلمتها قامت الدكتورة: نيفين غريب والدكتورة: أماني رضا بتقديم درع الكلية وشهادات تقدير للأستاذ الدكتور: جورج نوبار، والباحث والكاتب: عبدالله الصاوي، والسيدة: سيلفا نارديان حفيدة الفنان الراحل: صاروخان، والدكتور: محمد عبد السلام، على ما بذله من مجهودات في التنسيق للاحتفالية، ودعت ضيوف الاحتفالية لزيارة المتحف لمشاهدة مجموعة نادرة من البورتريهات الكاريكاتورية الأصلية لرسام الكاريكاتير ذو الأصول الإسبانية: خوان سِنتيس.



وقد أشارت الدكتورة: أمانى رضا، القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في كلمتها إلى الدور الكبير لكلية الفنون فى تنظيم الفعاليات الثقافية الفنية والهامة بشكل دورى بما يخدم الطلاب والدارسين ويساهم فى تنمية الحس والوعى الإبداعي والجمالي لدى المجتمع، وأكدت على أن احتفالية: الفنان الرائد صاروخان، تعتبر واحدةً من أهم الفعاليات الفنية المتخصصة التى احتضنتها الكلية في الفترة الأخيرة، مشيدة بفكرة المعرض وكتاب "بورتريهات الأسكندرية"، ووجهت الدعوة إلى استمرار التعاون بين الجهات المعنية بالحدث والكلية فى سبيل المزيد من التوثيق وإلقاء الضوء على فن الكاريكاتير.



وقدم الباحث والكاتب: عبد الله الصاوي عرض "بوربوينت" شيق ملئ بالصور والرسوم الكاريكاتورية، استعرض خلاله مسيرة الكتب والمعارض والمسابقات المحلية والدولية والورش والمبادرات التي نفذها مشروع "ذاكرة الكاريكاتير" منذ تأسيسه في عام 2012 حتى الآن، وكذلك ما قدمته مؤسسة عبدالله الصاوي من مشروعات للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري منذ إشهارها في عام 2022، أبرزها مبادرتي: الكاريكاتير للجميع، وعبري هتقدري، ومهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة.



وأوضح الصاوي إلى أن الفضل الكبير في خروج كتاب: صاروخان.. بورتريهات الإسكندرية، يعود في المقام الأول لأسرة صاروخان التي استطاعت على مدار أكثر من خمسة عقود أن تحافظ على التراث الكاريكاتيري لصاروخان، ولم تتدخر أي جهد في سبيل ذلك، وقدمت له كل الدعم فيما يتعلق بالكتاب، وكذلك لجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العام ودورها الثقافي والتنويري الكبير، حيث دعمت الجمعية أكثر من كتاب عن رائد فن الكاريكاتير المصري والعربي صاروخان في آخر ثلاثة عقود، وكانت البداية بكتاب الفنان: هرانت كيشيشيان عام 1998 بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد صاروخان، ثم كتاب: صاروخان.. البدايات المجهولة عام 2019، بمناسبة مرور 120 عام على ميلاد صاروخان، وصولًا لكتاب: صاروخان.. بورتريهات الإسكندرية عام 2023، احتفالًا بمرور 125 عامًا على ميلاد صاروخان.



واختتم الصاوي كلمته بتوجيه الشكر لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية على استضافتها ودعمها للاحتفالية ولأسرة صاروخان وللأستاذ الدكتور: جورج نوبار رئيس مجلس إدارة جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، وللمنسق العام للاحتفالية الدكتور: محمد عبدالسلام. وطلب من إدارة الكلية والطلاب الحضور أن يستفيدوا من الكنوز الموجودة بمتحف الكلية وبخاصةٍ البورتريهات الكاريكاتورية لرسام الكاريكاتير الإسباني المُتمصر: خوان سِنتيس، الذي يوجد له أكثر من مئة بورتريه كاريكاتيري نادر فقط وحصريًا بمتحف كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية.



وفي كلمته أبدى الدكتور: جورج نوبار سعادته بمشاركة جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة في هذا الحدث الكبير، ووجه الشكر لإدارة كلية الفنون الجميلة ولمؤسسة عبدالله الصاوي على مجهوداتهم في إقامة هذا الحفل، ليرى النور بما يليق بالجهات المشاركة فيه وبالفنان الراحل: ألكسندر صاروخان الذي يعتبر أحد أهم أعلام المصريين الأرمن الذي عاشوا وقدموا خدمات جليلة للصحافة وفن الكاريكاتير المصري في القرن العشرين. وأكد نوبار على أن ما قدمته مصر حكوةً وشعبًا للأرمن بعد أن لجأوا إليها هربًا من مذابح العثمانين، لم تقدمه أي دولة أخرى في العالم، وهذا يؤكد وبصدق دون مبالغة أو رياء أن مصر هي أم الدنيا.



معرض صاروخان.. بورتريهات الإسكندرية

جدير بالذكر أن معرض: صاروخان.. بورتريهات الإسكندرية، تكمن أهميته كونه أول المعارض الكاريكاتيرية للفنان الراحل: ألكسندر صاروخان بالإسكندرية، وأحد أقدم معارض البورتريه الكاريكاتيري التي وصلتنا معلومات كاملة وتفصيلية عنه حتى الآن. وقد أقيم المعرض لأول مرة في شهر أكتوبر عام 2023 ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية؛ احتفالًا بمرور 125 عامًا على ميلاد صاروخان.

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