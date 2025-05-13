بعد أحداث العنف فى ليبيا، قرار عاجل من حسام البدري بشأن تدريب أهلي طرابلس

الدوري الليبي، قرر حسام البدري، مدرب أهلي طرابلس الليبي، مغادرة منصبه والعودة للقاهرة، بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها ليبيا.

وكشفت تقارير صحفية ليبية أن البدري ينتظر الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للعودة إلى القاهرة، على أن يناقش مصيره مع إدارة النادي بعد اتضاح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضي.

وأضافت: "طلب البدري العودة إلى مصر في أقرب وقت، خشية تفاقم الأوضاع الأمنية، برفقة جهازه الفني المصري".



وتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس مؤخرا، وقاد الفريق إلى صدارة مجموعته في الدورة السداسية بالدوري الليبي.

وسبق للبدري قيادة أهلي طرابلس في فترة سابقة، لكنه رحل بسبب عدم الاستقرار الأمني.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميا عن إيقاف منافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي للمحترفين، الخاصة بالمجموعة الغربية الثانية في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة في محيط العاصمة طرابلس.

وقالت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك": "تعلن لجنة تنظيم المسابقات عن إيقاف مباريات جميع المسابقات الرياضية التي تشرف عليها اللجنة بالمنطقة الثانية (المنطقة الغربية) إلى حين إشعار آخر".

ويعود سبب توقف النشاط الكروي في منطقة الغرب (طرابلس) إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتوترة في المنطقة عقب الإعلان عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي مساء أمس الإثنين.

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