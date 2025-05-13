تأجيل محاكمة عصابة السرقة بالإكراه في بولاق أبو العلا

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه إلى جلسة 17 يونيو المقبل، وذلك بعد اعتراف المتهمين بسرقة أموال المواطنين في منطقة بولاق أبو العلا باستخدام الأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.

وكشفت التحقيقات عن ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بتهمة سرقة مبلغ مالي من عامل يحمل جنسية إحدى الدول، أصيب بجرح سطحى في ذراعه جراء تعرضه للهجوم أثناء سيره في دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبلغ المالي المسروق والأداة المستخدمة في الجريمة.

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