الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة عصابة السرقة بالإكراه في بولاق أبو العلا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه إلى جلسة 17 يونيو المقبل، وذلك بعد اعتراف المتهمين بسرقة أموال المواطنين في منطقة بولاق أبو العلا باستخدام الأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية. 

وكشفت التحقيقات عن ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بتهمة سرقة مبلغ مالي من عامل يحمل جنسية إحدى الدول، أصيب بجرح سطحى في ذراعه جراء تعرضه للهجوم أثناء سيره في دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

 

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبلغ المالي المسروق والأداة المستخدمة في الجريمة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة بولاق أبو العلا قسم شرطة بولاق أبو العلا

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