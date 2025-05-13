تحرك حكومي لحسم تشغيل أكبر حدائق الشرق الأوسط، وطرح رسمي على مستثمر واحد خلال أسابيع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور/ عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور/ باهر الشعراوي، والمهندس/ مصطفى عبد الوهاب، نائبى رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يحظى به مشروع "حدائق تلال الفسطاط" من اهتمام بالغ، مشددا على ضرورة الاهتمام بمختلف جوانب هذا المشروع المهم الذي يعكس رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، من خلال ما يتضمنه من مساحات خضراء واسعة، تجعله من أكبر حدائق الشرق الأوسط، هذا فضلا عما يضمه من العديد من المناطق التراثية والسياحية والثقافية والترفيهية والفندقية والتجارية، التي سيتم من خلالها تقديم العديد من الأنشطة المتنوعة والجاذبة.

وأكد رئيس الوزراء، في ذات السياق، أنه بالنظر لما يمتلكه هذا المشروع من العديد من المقومات والإمكانات، فإنه لابد أن تتمتع الشركة التي سيتم الترسية عليها للإدارة وتشغيل حدائق تلال الفسطاط، بمستويات عالية من الخبرات والمهنية في إدارة مثل هذه المشروعات، وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذه، والحفاظ على ما تم انفاقه من استثمارات، هذا إلى جانب ضمان استدامة مختلف مكونات هذا المشروع المهم.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشكل تفصيلي، الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمشروع حدائق تلال الفسطاط، حتى هذا الشهر، مُشيرًا إلى نسب الإنجاز والتنفيذ لكل منطقة والأعمال المتبقية، وتوقيتات الانتهاء المقررة لكل مكون، حيث يشهد هذا المشروع الحضاري المميز تنفيذ الإنشاءات والزراعات في الحدائق التراثية ضمن المشروع، وكذا التلال المُتدرجة، ومنطقة المغامرة، إلى جانب المنطقة الاستثمارية وبها مسرح روماني ومطاعم ومولات تجارية ومبانٍ إدارية، ومنطقة الأسواق بما تضمه من محال تجارية ومطاعم ووحدات إدارية وسكنية، ومنطقة النهر، والحفائر، والمنطقة الثقافية، ومنطقة النهر، ومنطقة القصبة وتتضمن تنفيذ مطاعم وسينما ومبانٍ إدارية وسكنية، والوادي والتلال، والساحة، إلى جانب تنفيذ المخزن المتحفي، وأعمال البنية التحتية المتنوعة، وتنسيق الموقع العام.

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واستعرض المهندس/ خالد صديق، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بملف إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"، مشيرًا إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات، تم خلالها مناقشة واستعراض سيناريوهات ومقترحات إدارة وتشغيل المشروع، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات من طرح المشروع على مستثمر واحد قبل انتهاء أعمال المشروع.

ونوه المهندس/خالد صديق إلى أن الإجراءات تضمنت إعداد وثائق الطرح، وترسية مشروع إدارة وتشغيل حدائق تلال الفسطاط، وكذا نشر إعلان في الجرائد الرسمية لدعوة الشركات والتحالفات المصرية والعالمية للتأهيل المسبق لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط، والتوسع في نشر هذا الإعلان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الرسمية لعدد من الجهات، مع تعميمه من خلال القنوات المناسبة سواء السفارات والقنصليات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، وذلك بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المتابعين والمستثمرين، ويفتح المجال أمام المشاركة الواسعة من الكيانات الاستثمارية المحلية والعالمية المؤهلة، لإدارة هذا المشروع المهم.

كما تم التأكيد أن هناك اهتماما كبيرا من عدد من الشركات المتخصصة، سواء المصرية، أو العالمية، أبدت اهتمامها منذ نشر الإعلان، وسيتولى الصندوق الرد على مختلف استفسارات هذه الشركات، التى تعتزم التقدم فى هذا الطرح.

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