الثلاثاء 13 مايو 2025
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أخبار مصر

إطلاق الدورة الخامسة لمسابقات الأسبوع العربي للبرمجة 2025

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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 أكد الدكتور  أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو.

إطلاق الدورة الخامسة لمسابقات الأسبوع العربي للبرمجة لعام 2025 

 وأوضح أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.

وفي هذا الاطار أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ومبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي بدولة الكويت، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية إطلاق الدورة الخامسة لمسابقات الأسبوع العربي للبرمجة لعام 2025 بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية".

 


ومن جانبه أشار الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف العام على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة إلى أن الأسبوع العربي للبرمجة حدث سنوي يهدف إلى نشر ثقافة البرمجة وتعزيز الابتكار الرقمي بين الطلاب والمعلمين في العالم العربي، إضافة إلى أنه  يركز على تمكين الأجيال الجديدة من المهارات التقنية لمواكبة العصر الرقمي، منوهًا إلى أن مصر حصدت خلال الدورة السابقة المراكز الثمانية الأولى على مستوى الوطن العربي من بين ما يقرب من 3 ملايين مشارك يمثلون 19 دولة عربية، في الفئات الخمس للمسابقة وهي: مسابقة البرمجة لليافعين، مسابقة الفريق الذهبي، مسابقة الفريق الذهبي لذوي الاحتياجات الخاصة، مسابقة المربي الذهبي، ومسابقة المدرسة الذهبية.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة سميه السيد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الألكسو، على الدور المحوري للجنة الوطنية المصرية في الإعداد والتحضير للمسابقات داخل مصر وتأهيل المشاركين، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية ستشكل فريقًا من المعلمين والخبراء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، لتقديم برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى تأهيل المعلمين والطلاب وتعزيز مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتطوير الألعاب الإلكترونية، فضلًا عن تقديم الدعم والإرشاد اللازمين لرفع المشاركات النهائية على منصات المسابقة.

 

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