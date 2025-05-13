مجلس الشيوخ يستقبل وفد منحة ناصر للقيادة الدولية

استقبل مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الوفد المشارك في النسخة الخامسة من "منحة ناصر للقيادة الدولية"، التي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 150 شابًا وفتاة من 80 دولة حول العالم.

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وزير الشباب والرياضة

حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

من جانبه، ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمة رحب فيها المشاركين مشيدًا بدور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية بشأن تعزيز دور الشباب وتمكينهم.





أشكال الحوار والتواصل بين شباب العالم

وأكد المستشار" عبد الرازق" ان مجلس الشيوخ وهو يستقبل هذه المجموعة المتميزة من الشباب الواعدين من كافة بلاد العالم يؤكد على دعمه لكل أشكال الحوار والتواصل بين شباب العالم واتاحة الفرصة أمامهم لطرح أفكارهم الخلاقة وتصوراتهم لمستقبل اوطانهم لافتًا الي ان منحة ناصر للقيادة الدولية في دورتها الخامسة والتي تنعقد تحت شعار (مصر والأمم المتحدة.. 80 عامًا تمثيلًا لقضايا الجنوب) تؤكد عمق التزام الدولة المصرية برسالتها الدولية ودورها التاريخي في الدفاع عن مصالح الشعوب النامية

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تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل أروقة مجلس الشيوخ، وفي نهاية الزيارة، قدم مجلس الشيوخ الهدايا التذكارية للمشاركين، وتم التقاط الصور التذكارية وسط تفاعل وحفاوة بالغة من قبل الجميع.

تأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية، التي تستمر في القاهرة حتى 25 مايو 2025، وتهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وتُعد إحدى الآليات التنفيذية لتوصيات رئيس الجمهورية لدعم الكفاءات من الشباب الواعد.

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