الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا

تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للعام الدراسى 2025/2026 لجميع تخصصات مقدمى الخدمة الصحية من (الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى) للحصول على الدرجات العلمية (الدبلومات المهنية والماجستير والدكتوراه والبورد) بالمعاهد التابعة للأكاديمية ومركز التعليم الطبى والتدريب والتأهيل طبقًا للبرامج الآتية :

أولًا: مركز التعليم الطبى والتدريب والتأهيل:

1- الدبلومات المهنية ومدة الدراسة بها سنة دراسية فى تخصصات :

إدارة الجودة وإدارة الرعاية الصحية لجميع مقدمى الخدمة الصحية، التغذية فى الرعاية الصحية للأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعى، علاج الألم للأطباء البشريين من حملة الماجستير فى جميع التخصصات، تجميل الجلد والليزر لأخصائى الجلدية من حملة الماجستير أو الدبلومة الحديثة (سنتين).

2- البورد المصرى بالأكاديمية الطبية العسكرية لجميع تخصصات الطب البشرى من حاملى بكالوريوس الطب والجراحة وتكون مدة الدراسة بها (4-7) سنوات حسب التخصص، وجراحة الوجه والفكين لحاملى بكالوريوس طب وجراحة الأسنان وتكون مدة الدراسة (5) سنوات، وتمريض الطوارئ والحالات الحرجة لحاملى بكالوريوس التمريض ومدة الدراسة (3) سنوات، والصيدلة الإكلينيكية لحاملى بكالوريوس الصيدلة ومدة الدراسة (3) سنوات، والعلاج الطبيعى لحاملى بكالوريوس العلاج الطبيعى ومدة الدراسة (4) سنوات.

ثانيًا: معهد الطب العسكرى:

حيث يقوم المعهد بتنفيذ برامج الماجستير/ الدكتوراه فى التخصصات الآتية :

جراحة وطب الميدان للحاصلين على بكالوريوس الطب البشرى، وإدارة الإمداد الطبى للحاصلين على بكالوريوس الطب البشرى والصيدلة، والطب الرياضى للحاصلين على بكالوريوس الطب البشرى، وتمريض الطوارئ والكوارث للحاصلين على بكالوريوس التمريض، والعلاج الطبيعى الرياضى للحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعى، وجراحة ميدان أسنان للحاصلين على بكالوريوس طب الفم والأسنان، والإدارة والتخطيط والسياسات الصحية لجميع تخصصات مقدمى الخدمة الصحية، والتأهيل البدنى للحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعى،

وإدارة الطوارئ لجميع مقدمى الخدمة الصحية.

ثالثًا: معهد الصحة والوقائيات العسكرى:

حيث يقوم المعهد بتنفيذ برامج الماجستير/ الدكتوراه فى التخصصات الآتية :

الأمراض المعدية والوبائيات لتخصصات الطب البشرى، الصحة العامة لتخصصات الطب البشرى والصيدلة، صحة البيئة لجميع مقدمى الخدمة الصحية، إدارة الصحة والسلامة المهنية لجميع مقدمى الخدمة الصحية، الرعاية الصحية الأولية لتخصصات الطب البشرى، إدارة المستشفيات لجميع مقدمى الخدمة الصحية، الكائنات الدقيقة الطبية لحاملى بكالوريوس الطب والجراحة والصيدلة، والتغذية الإكلينيكية لحاملى بكالوريوس الطب والجراحة، والصحة النفسية لتخصصات الطب البشرى والصحة النفسية، وصحة المسنين لتخصصات الطب البشرى والتمريض والعلاج الطبيعى، التغذية فى الرعاية الصحية لحاملى بكالوريوس الطب والجراحة والصيدلة، والصحة العامة للفم والأسنان وطب الأسنان الوقائى لحاملى بكالوريوس طب الفم والأسنان،

إدارة التمريض لحاملى بكالوريوس التمريض، صحة عامة تمريض لحاملى بكالوريوس التمريض، المعلوماتية الحيوية لجميع مقدمى الخدمة الصحية، المعلوماتية الصحية لجميع مقدمى الخدمة الصحية والمبرمجين، الصحة العالمية لجميع مقدمى الخدمة الصحية.

رابعًا: معهد طب الطيران والفضاء العسكرى:

حيث يقوم المعهد بتنفيذ برامج الماجستير/ الدكتوراه فى التخصصات الآتية :

درجة الماجستير فى طب الطيران والفضاء لتخصصات الطب البشرى، الماجستير فى تمريض الطيران

لتخصصات التمريض، والدكتوراة فى طب الطيران والفضاء لتخصصات الطب البشرى.

خامسًا: معهد الطب البحرى والأعماق العسكرى:

حيث يقوم المعهد بتنفيذ برامج الماجستير/ الدكتوراه فى التخصصات الأتية :

ماجستير طب الأعماق والعلاج بالأكسجين لتخصصات الطب البشرى، دكتوراه طب الأعماق والعلاج بالأكسجين لتخصصات الطب البشرى.

الأوراق المطلوبة :

صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة البكالوريوس، صورة شهادة الإمتياز، عدد (6) صور شخصية، والسيرة الذاتية.

على أن يكون التسجيل بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية حتى يوم الثلاثاء الموافق10/06/2025.

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