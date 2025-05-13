التحقيق مع عصابة سرقة الممتلكات العامة في المعادي

تجري نيابة المعادي الجزئية، اليوم، تحقيقات موسعة مع عصابة سرقة المنشآت والأماكن العامة، وذلك على خلفية قيامهم بسرقة ممتلكات من شركات وأماكن عامة.

كما طلبت النيابة الصحيفة الجنائية الخاصة بأفراد العصابة، ووجهت المباحث باستكمال التحقيقات حول وقائع مشابهة.

سرقة منشآت

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على ثلاثة عاطلين، أحدهم ذو سوابق جنائية، في دائرة قسم شرطة المعادي، حيث اعترفوا بسرقة ممتلكات من شركات وأماكن عامة، وقد أقروا بارتكاب واقعتين من السرقات، وتم ضبط المسروقات.

سرقات الدراجات النارية

كما تم القبض على عاطل آخر في دائرة قسم شرطة البساتين، والمتخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك"، حيث اعترف بارتكاب خمس وقائع مماثلة، وتم العثور على الدراجات المسروقة بناءً على إرشاداته.

تم تحرير محضر بالوقائع، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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