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رياضة

بعد محمد صلاح وفان دايك، ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد نجم آخر

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

 يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، وبعد تأمين مستقبل نجميه محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، لمفاوضات تجديد عقد الدولي الكولومبي لويس دياز، الذي أكد رغبته في البقاء داخل قلعة أنفيلد لسنوات عديدة.

أرقام لويس دياز مع ليفربول 

 وينتهي عقد الكولومبي لويس دياز (28 عاما) في 2027، لكنه أصبح أولوية بعد موسمه الرائع 2024-2025، حيث سجل 17 هدفا، وهو أفضل معدل تهديفي له مع ليفربول منذ انضمامه من بورتو في 2022 مقابل 54 مليون يورو.

دياز عبر عن ولائه للنادي، قائلا: "لو كان الأمر بيدي، لبقيت هنا إلى الأبد".

ويخطط ليفربول لبدء المحادثات بعد نهاية الموسم في 25 مايو 2025.

 

لويس دياز يرغب في زيادة راتبه مع ليفربول 

ويسعى اللاعب لزيادة راتبه، الذي لا يضعه حاليا بين أعلى 10 لاعبين أجرا في الفريق، مقارنة برواتب محمد صلاح، وفان دايك (أكثر من 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا).

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