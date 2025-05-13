تحريات مكثفة لكشف ملابسات نشوب حريق بعقار في السلام

انتقل فريق من نيابة السلام لمعاينة عقار نشب به حريق هائل فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للفحص وتقدير حجم الخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العقار من السكان، كما أخلت عقارين مجاورين لموقع الحريق من السكان حفاظا على سلامتهم لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء لموقع الحريق، كما فصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع الحريق لتسهيل عمليات الإخماد والسيطرة على النيران



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل عقار سكني مكون من 13 طابق بمدينة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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