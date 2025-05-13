مقابل 58 مليون يورو، ريال مدريد يحسم أول صفقة بعد نهاية حقبة أنشيلوتي

بات نادي ريال مدريد قريبا من تدعيم صفوفه بصفقة دفاعية، في ميركاتو الصيف المقبل، لمواجهة الإصابات التي ضربت هذا الخط الموسم الحالي.

دين هويسن أول صفقات ريال مدريد الصيفية

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تواصلت أندية كبرى من البريميرليج، مثل تشيلسي، مع والد المدافع الشاب دين هويسن، 20 عامًا لاستطلاع خططه، فيما اتخذ ريال مدريد الخطوة ذاتها.

وأفادت الصحيفة بأن هويسن، الذي تألق في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق بورنموث أبدى رغبته القوية في الانتقال إلى ريال مدريد، متخليا عن عروض مغرية من أندية إنجليزية.

وتشابه "ماركا" وضع هويسن بقصة الفرنسي ليني يورو، الذي اختار العام الماضي الانتقال إلى مانشستر يونايتد بحثا عن عرض مالي أكبر.

وعلى النقيض، يبدو الدولي الإسباني مستعدا للتضحية بجزء من العروض المالية الإنجليزية للانضمام إلى الريال، الذي لا يظهر استعدادًا للدخول في مزادات مالية.

ريال مدريد ينجز صفقة هويسن بالتقسيط

وتتميز صفقة هويسن بإمكانية دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغ 58 مليون يورو، على 3 دفعات، وفق اتفاق والده مع بورنموث، وهي قيمة ثابتة على عكس المبالغ الكبيرة التي طالب بها ليل في صفقة يورو.

وخلال المفاوضات الأخيرة، تغيرت النبرة مقارنة بالمحادثات السابقة التي جرت عندما كان هويسن ناشئا، حيث فشل الطرفان حينها في التوصل إلى اتفاق.

أما الآن، فإن القناعة في ريال مدريد هي أن هويسن يمثل استثمارا طويل الأمد لأكثر من عقد، مما يجعله المرشح الأبرز لتعزيز خط الدفاع الذي عانى من الإصابات خلال الموسمين الماضيين.

إبراهيما كوناتي على رادار ريال مدريد

ومع ذلك، لم يتجاهل ريال مدريد اهتمامه بمدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده في يونيو 2026، حيث يعرف النادي كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، كما حدث في صفقة ألكسندر أرنولد.

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