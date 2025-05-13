انتقادات برلمانية لتأخر إنشاءات مراكز الشباب بسوهاج

انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأخر وزارة الشباب والرياضة في ما يتعلق بالإنشاءات وضرب مثلا بذلك في ما يتم بإنشاء الملاعب بأندية شطورة مركز طهطا والمدمر مركز طما بمحافظة سوهاج حيث أكد أن تلك الملاعب بدأ العمل بها منذ عام 2015 وعرضنا مشكلتها على وزير الشباب والرياضة منذ عدة سنوات والذي أكد على سرعة الانتهاء منها وفق جدول زمني الا أنه لم يتم البدء فيها حتي الآن.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة البرامج والأداء 2025/2026 لديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

وقد أكد الدكتور إيهاب الإبياري ممثل الوزارة أنه سيتم الانتهاء من حل جميع المشاكل المتعلقة بها وبدء التنفيذ قريبا

وقد طالبة النائب مصطفي سالم بتحديد ميعاد لذلك ورد ممثل الوزارة خلال أسابيع سيتم إبلاغ سيادتكم بحل المشكلة



وقد أضاف سالم أن هناك ملاعب لم يتم تجديدها منذ سنوات عديدة وتقدمنا بمشكلتها للوزارة وضرب مثلا بمركز شباب مدينة طما ولم يتم أيضا حل المشكلة.

مديونيات مستحقة

واستكمل وكيل خطة النواب حديثه أن هناك العديد من الأندية بمحافظة سوهاج خاصة مراكز طما وطهطا وجهينة وعليها مديونيات مستحقة وتكتفي الوزارة بالدعم العادي لتلك الأندية ولا تدعمها بدعم اضافي لحل تلك المشكلات وسداد المديونيات موكدا ضرورة سرعة قيام الوزارة بحل تلك المشكلات.

واختتم سالم منافشته أن الوزارة تقوم بدراسة مشاكل مراكز الشباب والرد عليها وعلي أعضاء مجلس النواب بتزويد تلك المراكز بالاحتياجات الفعلية لها دون الالتزام بما تم الرد رسميا به.

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