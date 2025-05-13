محافظ قنا يشهد ختام أنشطة التعليم التربوية ويؤكد دعم تنمية مهارات الطلاب

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، فعاليات الحفل الختامي للأنشطة التربوية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك في إطار حرصه على دعم وتعزيز الأنشطة التربوية التي تسهم في تنمية شخصية الطلاب وصقل مواهبهم.

وتأتي هذه الفعاليات تتويجًا لعامٍ حافل بالجهود المبذولة في رعاية النشء وتنمية مهاراتهم، من خلال أنشطة متنوعة تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على الإسهام في نهضة الوطن.

رافق المحافظ خلال الفعاليات كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري لمحافظة قنا، واللواء أركان حرب مختار محفوظ، قائد قطاع مدارس التأسيس العسكري بمحافظات قنا وسوهاج والبحر الأحمر، إلى جانب هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، وسمية عبد الفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتور نجم أحمد علي، مدير عام التعليم الفني، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات التعليمية، ورموز العملية التعليمية، وجمع كبير من أولياء الأمور.

طلاب إدارة نجع حمادي التعليمية

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، تلاه تلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، ثم قدم طلاب إدارة نجع حمادي التعليمية عرضًا للجمباز، أعقبه عرض عسكري لطلاب مدرسة الوقف الصناعية العسكرية، كما تنوعت فقرات الحفل بين عروض فنية وثقافية أبدع فيها طلاب وطالبات إدارة قنا التعليمية، عاكسةً مدى ما اكتسبوه من مهارات وقدرات خلال العام الدراسي، كما تضمنت الفعاليات معارض للأعمال اليدوية والفنية التي أبدعها الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

من جانبه، أعرب محافظ قنا عن سعادته واعتزازه بما قدمه الطلاب من مواهب وإبداعات متميزة، مشيدًا بجودة العملية التعليمية وتكاملها، مؤكدًا أن الأنشطة التربوية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الفكرية والثقافية، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود المعلمين والمشرفين الذين كان لهم الدور الأكبر في اكتشاف تلك المواهب ورعايتها.

مسيرة التنمية وبناء الوطن في قنا

كما شدد المحافظ على استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة التربوية، إيمانًا بأهميتها في إعداد أجيال واعية تمتلك المهارات التي تؤهلها للإسهام في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وفي ختام الحفل، قدم هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، درع المديرية لمحافظ قنا، تعبيرًا عن الشكر والامتنان لدعمه المتواصل لمنظومة التعليم، وجهوده المبذولة في تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين البيئة التعليمية.

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