الهلال السعودي ينافس نيوم على التعاقد مع حارس مرمى فنربخشة التركي

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الثلاثاء، عن أسماء أندية الدوري السعودي التي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع حارس مرمى فريق فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما جاء في تقرير صحيفة "فوتوماك"، فإن هناك ناديين سعوديين يخططان للتوقيع مع الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، حارس مرمى فنربخشة التركي، في الميركاتو الصيفي.

ليفاكوفيتش على رادار ناديي الهلال ونيوم

وأوضح تقرير الصحيفة أن ليفاكوفيتش يحظى بمتابعة كبيرة من فرق الدوري السعودي، حيث قيل إنه إلى جانب فريق الدوري الجديد نيوم، فإن الهلال أيضا مهتم بالحارس الكرواتي.

ولا يزال عدد المهتمين بالتعاقد مع دومينيك ليفاكوفيتش، الذي من المقرر أن يغادر الفريق في نهاية الموسم، في تزايد؛ إذ أظهرت أندية كبرى في أوروبا اهتمامها أيضا بضم حارس فنربخشة.

ومن المتوقع أن تتقدم أندية الدوري الألماني والإيطالي بعروض رسمية لضم الحارس البالغ من العمر 29 عاما بعد نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط ليفاكوفيتش، الذي انضم إلى فنربخشة في أغسطس 2023 من دينامو زغرب مقابل 6.65 مليون يورو، بعقد حتى 30 يونيو 2028.

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